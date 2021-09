Steinhoff legt Traumstart hin!

Die Bullen überrennen Steinhoff heute regelrecht. Immerhin kann sich die Aktie um rund sieben Prozent nach oben schieben. Der Titel kostet damit nun 0,19 EUR. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund zwanzig Prozent. Bei 0,23 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 0,12 EUR verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

