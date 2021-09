Nel ASA: Großauftrag und neues Kursziel! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.09.2021, 19:48 | | 57 0 24.09.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Nel ASA läuft es in diesen Tagen ganz einfach! Bereits gestern und vorgestern konnten die Aktien deutlich zulegen. So verbesserte sich der Kurs am Mittwoch um vier Prozent und gestern sogar um viereinhalb Prozent. Heute vermeldete das Unternehmen dann einen neuen Großauftrag für die Lieferung eines 5-Megawatt-Elektrolyseurs aus Großbritannien. Prompt hebt das Investmenthaus Barclays den Daumen für Nel ASA und passt seine Einstufung an… Denn wie die Studie von Analyst James Hosie offenbart, bewertet Barclays Nel ASA ab sofort mit “overweight”. Gleichzeitig wird das Kursziel auf 25 norwegische Kronen angehoben, was gegenüber dem gestrigen Schlusskurs ein Aufwärtspotenzial von rund 80 Prozent bedeuten würde. Angesichts der großen Perspektive insbesondere für grünen Wasserstoff scheint diese Prognose durchaus berechtigt. Fazit: Bei Nel ASA kann es jetzt ganz schnell gehen. Doch wohin geht die Reise? Müssen Aktionäre durch ein weiteres Tal der Tränen? Oder schafft Nel endlich die Aufwärtstrendwende? Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

