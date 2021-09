Erster Auftritt von Pencil Lab an ADIHEX 2021

Die 18. Austragung der internationalen Jagd- und Reitsportausstellung ADIHEX (Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition) vom 27. September bis zum 3. Oktober stellt eine passende Bühne für die erste Teilnahme des Designstudios Pencil Lab an dieser Großveranstaltung dar – die ADIHEX ist die größte Messe dieser Art im Nahen Osten und in Afrika.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210925005028/de/