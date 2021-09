Berlin (ots) - In der vorletzten Woche sind die Sommerferien in ganz Deutschland

"Die Menschen wollen wieder Flugreisen wahrnehmen, trotz der sich häufigverändernden Reisebestimmungen, die die Pandemielage mit sich bringt. Positivist, dass die Reisenachfrage nach dem Ferienende nicht signifikant zurückgeht.Anhand der Buchungszahlen ist davon auszugehen, dass sich das aktuell guteNiveau im Oktober fortsetzt. Mit dem Ende der Urlaubszeit kommt auch dieGeschäftsreisenachfrage wieder zurück", schätzt Beisel die aktuellen Zahlen ein.Steigende Passagierzahlen stellten alle Prozessbeteiligten auch vorHerausforderungenZu Ferienbeginn ist der Verkehr steil in die Höhe geschnellt, allerding wurdendie Reisen kurzfristig gebucht - was die Flugplanung der Airlines und dieSteuerung der operativen Flughafenprozesse vor große Herausforderungen stellte."Aufgrund der sehr ungleichmäßigen Verteilung der Flüge über den Tag gab esVerkehrsspitzen, in denen das Aufkommen sogar über Vorkrisenniveau lag. Dazukommt, dass die Abläufe aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen zeitaufwändigersind - vom Check-In, über die Sicherheitskontrolle bis zur Flugzeugabfertigung.Gemeinsam mit den Behörden, Airlines und Dienstleistern haben die Flughäfennachgesteuert. Dort, wo es vereinzelt zu längeren Wartezeiten kommt, arbeitendie Partner vor Ort an pragmatischen Lösungen", erläutert Beisel die Situation.Pünktlichkeit im Luftverkehr auf VorkrisenniveauDer ADV-Hauptgeschäftsführer erklärt hierzu: "3 von 4 Flügen heben pünktlich ab.Und die Flugpläne sind wieder stabil: Kurzfristige Flugstreichungen etwaaufgrund von Nachfrageeinbrüchen durch veränderte Reisebeschränkungen findenkaum noch statt. Bei der Pünktlichkeit sind wir wieder auf dem Niveau von 2019."Flughäfen verlieren weiterhin monatlich rund 250 Mio. Euro an UmsatzDurch die Einbrüche beim Passagierverkehr stehen die deutschen Flughäfen weitermit dem Rücken zur Wand, erläutert Ralph Beisel: "Mit nur der Hälfte desPassagierniveaus von 2019 sind die Flughäfen noch weit von einemwirtschaftlichen Betrieb entfernt. Wie im Vorjahr werden auch 2021 die deutschenFlughäfen mit einem Milliardenverlust abschließen. Die Luftverkehrswirtschaftwar die erste Branche, die von der Pandemie getroffen wurde und sie wird dieletzte sein, die die Krise verlassen wird."Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Kommunikation, Strategie & NachhaltigkeitADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 29 57558mailto:polders@adv.aeroWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/5029991OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen