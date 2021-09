WAHL Ostbeauftragter Wanderwitz verliert Direktmandat in Sachsen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.09.2021, 23:35 | | 67 0 | 0 26.09.2021, 23:35 | DRESDEN/KAMENZ (dpa-AFX) - Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), hat sein Direktmandat in Sachsen verloren. In seinem Wahlkreis Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II wurde er laut Übersicht der Landeswahlleitung vom Sonntagabend von AfD-Kandidat Mike Moncsek überholt, der auf 28,9 Prozent bei den Erststimmen kam. Wanderwitz holte 23,7 Prozent. Er hatte seinen Wahlkreis seit 2002 im Bundestag vertreten./raz/DP/zb



