In der letzten Woche hatten wir in einem 4investors-Chartcheck zur Valneva Aktie vor den charttechnischen Widerständen zwischen 14,95/15,06 Euro und 15,60 Euro gewarnt. Schon der unteren der beiden Marken fiel die Erholungsbewegung bei der französischen Biotech-Aktie zum Opfer. Valnevas Aktienkurs prallte hier nach unten ab und verlor nach der Kurserholung von 10,60 Euro auf Donnerstag erreichte 14,92 Euro wieder deutlich an Terrain. ...