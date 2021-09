„Spirit of Wipro“-Lauf bringt Teilnehmer aus über 35 Ländern zusammen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Unternehmensberatung und Geschäftsprozessdienstleistungen, organisierte heute den 16. jährlichen „Spirit of Wipro“-Lauf (SOW), an dem Tausende von Teilnehmern aus über 35 Ländern teilnahmen, um im Sinne des Teamgeistes gemeinsam zu laufen.

Das diesjährige Thema war „Gemeinsam. Zu Größe“ (Together. To greatness), inspiriert von der Resilienz, die die Wipro-Mitarbeiter in einem Jahr beispielloser Umbrüche bewiesen haben. Die Wipro-Teams haben nicht nur in allen Geschäftsparametern überdurchschnittliche Leistungen erbracht, sondern sich auch weiterhin für ihre Kollegen eingesetzt und einen nachhaltigen sozialen Beitrag in den Gemeinden geschaffen.

Wie im letzten Jahr fand auch der diesjährige Lauf virtuell statt, und die Läufer hielten sich bei der Teilnahme an der Veranstaltung streng an die örtlichen COVID-19-Richtlinien und Sicherheitsprotokolle.

Selbst unter diesen Bedingungen war die Begeisterung groß. Die Teilnehmer nutzten die frei verfügbare Strava-App, um ihren Fortschritt nachzuverfolgen und mit anderen Läufern auf der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben. Wipro ermutigte seine Mitarbeiter auch dazu, Selfies und Videos vor und während des Laufs zu machen, die das Unternehmen kuratierte und auf internen Kanälen und in den sozialen Medien veröffentlichte.

Jedes Jahr wird der gesamte Erlös des „Spirit of Wipro“-Laufs zu 100 % von Wipro verdoppelt und von „Wipro Cares“, der Abteilung für Gemeinschaftsinitiativen von Wipro Limited, eingesetzt. In der Vergangenheit wurden diese Spenden vor allem zur Bildungsförderung von benachteiligten Kindern verwendet. Im Jahr 2020 wurde der größte Teil der Erlöse für die Pandemiehilfe verwendet, und das wird auch in diesem Jahr so sein. Durch diese Spenden und den größeren Einfluss des Unternehmens auf die Gemeinschaft arbeitet Wipro weiterhin an seiner Vision, eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft für alle zu schaffen.