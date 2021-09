Tuff Group AG: Vorläufige Kennzahlen des Konzernabschlusses 2020/ Aufstellung Konzernhalbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2021

Auf der Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 wurden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 3.766.847 (31. Dezember 2019: EUR 9.407.663) erzielt. Der Rückgang gegenüber den Umsatzerlösen zum 31. Dezember 2019 beruht auf dem Umstand, dass die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas erheblich gesunken ist und in der Folge weniger Projekte in der Branche vergeben worden sind. Dieser Umstand hat wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Tuff Gruppe, die über ihre einzige Tochtergesellschaft, die Tuff Offshore Pte. Ltd, im Wesentlichen Anlagenbauprojekte im Bereich Öl- und Gasförderung durchführt. Das Gesamtergebnis liegt bei EUR -1.152.961 (31. Dezember 2019: EUR -233.585). Zudem wird die Konzernbilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von EUR -1.040.100 gegenüber einem positiven Eigenkapital zum 31. Dezember 2019 in Höhe von EUR 112.860 ausweisen.

Es ist vorgesehen, dass die Jahresabschlüsse auf Einzel- und auf Konzernebene für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr am 15. Oktober 2021 veröffentlicht werden.

Der Vorstand bereitet zudem die Aufstellung des Konzernhalbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2021 vor, der am 30. September 2021 veröffentlicht werden soll. Die Umsatzerlöse zum 30. Juni 2021 betrugen danach EUR 13.295. Der Rückgang gegenüber den Umsatzerlösen im 1. Halbjahr/2020 (EUR 1.604.013) beruht darauf, dass die Tuff-Gruppe im ersten Halbjahr 2021 keine umsatzwirksamen Projekte realisieren konnte. Das Eigenkapital wird weiterhin negativ sein und zum 30. Juni 2021 EUR -1.684.570 (30. Juni 2020: EUR -740.400) betragen.