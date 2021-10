Naturo Group von BevCanna meldet Partnerschaft mit Nordamerikas führendem Großhändler UNFI

Vancouver (British Columbia), 5. Oktober 2021. BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellnessgetränke und -produkte, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit dem führenden nordamerikanischen Großhandelsunternehmen United Natural Foods Inc. (UNFI) finalisiert hat. UNFI Canada wird nun die Produktlinie TRACE von BevCanna an Einzelhändler in ganz Kanada vertreiben.

Das Abkommen mit UNFI stellt einen wichtigen Meilenstein für BevCanna dar. UNFI Canada ist eine Tochtergesellschaft von UNFI, dem größten börsennotierten Großhandelsunternehmen in Nordamerika. UNFI liefert die größte Produktvielfalt an Menschen in den USA und Kanada und unterstützt ein Netzwerk von über 30.000 einzigartigen Kundenstandorten, die mit Tausenden von Lieferanten zusammenarbeiten und über 275.000 Produkte anbieten.

„Dieses Abkommen mit UNFI ist für BevCanna besonders aufregend, da es die Aussicht auf eine beträchtliche Expansion in Nordamerika bietet“, sagte Melise Panetta, President von BevCanna. „Sie gibt uns die Möglichkeit, das riesige Vertriebsnetz von UNFI zu nutzen, den Bekanntheitsgrad unserer Produkte bei Einzelhändlern zu steigern und unser gesamtes Profil zu erweitern. Wir haben bereits mit der Ausführung von Bestellungen begonnen und rechnen in den kommenden Monaten mit einem Wachstum.“

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.