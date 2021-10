DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Sonstiges Media and Games Invest SE lizensiert das erfolgreiche asiatische Mobile Game Fantasy Town und erweitert damit seine Launch Pipeline 07.10.2021 / 15:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bereits in Asien erfolgreiches Farming-Simulations-Spiel für mobile Endgeräte und einer hohen Spielerloyalität

Launch für 2022 geplant; exklusive Lizensierungsrechte für Europa und Nordamerika, Australien und Neuseeland

Die Lizensierung von Fantasy Town ist Teil der organischer Wachstumsstrategie, in dessen Rahmen gamigo die Anzahl der Spielelaunches erhöht

07. September, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) hat mit seinem Spielesegment gamigo das erfolgreiche asiatische Mobile Game Fantasy Town exklusiv für Europa, Nordamerika sowie Australien und Neuseeland lizensiert.



Fantasy Town wurde von Arumgames entwickelt und ist bereits ein Erfolg auf dem asiatischen Markt. Das Spiel gehörte bereits zu den Top 15 im Apple Store in der Kategorie "Casual Simulation" in Hong Kong und hat dort sowie in Indien ein Rating von 4.7 von 5 möglichen Punkten sowie ein Rating von 4.8 in Taiwan und Thailand.

Fantasy Town ist eine Farming-Simulation für mobile Endgeräte und zeichnet sich durch einen Mix von Entdeckungs-, Rollenspiel- und Abenteuerspielmechaniken aus. Die Spieler können eine Stadt bauen, Getreide produzieren und ernten, mit Gütern handeln, die Welt entdecken und ihre Bürger vor bösen Trollen verteidigen, die von Zeit zu Zeit für Unruhe sorgen.

Die Lizensierung von Fantasy Town ist Teil der gamigo-Portfoliostrategie, die zum substanziellen organischen Wachstum der Gruppe beitragen soll. gamigo verfolgt das Ziel eine substanzielle Launch-Pipeline aufzubauen, um die Risiken der Markteinführung von einzelnen Spielen durch einen diversifizierten Portfolioansatz gering zu halten und zugleich regelmäßig international erfolgreiche Spiele in Märkten mit einer starken eigenen Präsenz zu launchen. Titel wie Heroes of Twillight und Golf Champions wurden in diesem Jahr bereits lizensiert. Unverändert betreibt gamigo keine risikoreiche Neuentwicklung von Spielen, sondern fokussiert sich auf Lizensierung. Das Management erwartet für dieses Jahr weitere Spielelizensierungen, um durch ein höheres Tempo seiner Portfolioexpansion das organische Wachstum des Unternehmens deutlich zu stärken.