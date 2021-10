Führende gemeinnützige Organisationen und gewinnorientierte Unternehmen gründen Novata, eine neue Technologieplattform zur Vereinfachung der ESG-Berichterstattung auf privatwirtschaftlichen Märkten

Novata ging heute als neue innovative, gemeinnützige Körperschaft und Technologieplattform an den Start. Sie wird Unternehmen in privatwirtschaftlichen Märkten, darunter auch Private-Equity-Gesellschaften, intuitive, effiziente Leistungen für Messung, Datenerhebung und Benchmarking im Bereich Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) bereitstellen. Unterstützt von einem speziellen Konsortium, dem die Ford Foundation, S&P Global (NYSE: SPGI), Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) und Omidyar Network angehören, hat Novata für die Privatmärkte eine unabhängige, unparteiische und flexible Plattform mit offener Architektur geschaffen, die ein einheitlicheres Reporting über relevante ESG-Daten ermöglicht. Novata ist direkt auf die Bedürfnisse von Komplementären und Kommanditisten ausgerichtet. Die Gesellschaft bietet einen anerkannten Rahmen für das ESG-Reporting, der sich auf zehn kritische Kennzahlen stützt, die bei führenden ESG-Methoden immer wieder herangezogen werden. Zudem stellt sie eine sichere Technologieplattform bereit, die einen besseren Überblick über die ESG-Faktoren liefert.

„Der Großteil der weltweiten Wirtschaftstätigkeit wird von privaten Unternehmen betrieben. Ihre Herangehensweise an ökologische und soziale Faktoren wird letztlich die Ideale eines integrativen Kapitalismus voranbringen“, so Alex Friedman, Chief Executive Officer von Novata. „Unsere Lösung ist beispiellos: Zum ersten Mal hat sich eine Gruppe führender gemeinnütziger Organisationen und gewinnorientierter Unternehmen aus den Bereichen soziale Gerechtigkeit, Finanzdaten und aus den Privatmärkten zusammengefunden, um die Fragmentierung im ESG-Bereich zu überwinden, die auf den öffentlichen Märkten sehr problematisch ist.“

Lorraine Spradley Wilson, Chief Impact Officer und Head of Methodology von Novata, merkte dazu Folgendes an: „Mit einer einfachen, effizienten Vorgehensweise, einem sicheren technologiegestützten Datenspeicher und unparteiischen Benchmarking-Tools werden Privatunternehmen in die Lage versetzt, die sich wandelnden Prioritäten von Investoren und der Gesellschaft besser zu erfüllen und zu prognostizieren.“

Die Lösung von Novata besteht aus drei zentralen Komponenten:

einem optimierten Rahmen für das ESG-Reporting

einer sicheren Datenbank für die Teilnehmer , welche die Privatunternehmen für ihr Reporting anhand des Rahmens von Novata sowie anhand anderer, gängiger Methoden nutzen können und mit der die Unternehmenseigner und Komplementäre den Zugriff auf die Unternehmensdaten kontrollieren

, welche die Privatunternehmen für ihr Reporting anhand des Rahmens von Novata sowie anhand anderer, gängiger Methoden nutzen können und mit der die Unternehmenseigner und Komplementäre den Zugriff auf die Unternehmensdaten kontrollieren einem objektiven, datengestützten Benchmarking im Vergleich zu anderen privaten und börsennotierten Unternehmen, sowie Reporting-Tools, die Privatunternehmen dabei unterstützen, aufschlussreiche Erkenntnisse aus ihren eigenen Daten zu gewinnen und Investoren, Aufsichtsbehörden und anderen Stakeholdern gegenüber auf einfache Weise Bericht zu erstatten

Das Interesse an Themen aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) nimmt auf den privaten Märkten stetig zu. Ein Beispiel dafür sind die Private-Equity-Gesellschaften, die sich zunehmend darauf konzentrieren, die gesellschaftlichen Auswirkungen für die Investoren auf effiziente Weise zu quantifizieren. Dennoch ist die ESG-Messung für die privaten Märkte nach wie vor eine Herausforderung. Dieser Sektor befindet sich größtenteils noch in der Anfangsphase der Quantifizierung von Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Wirken. Novata leistet mit einer zielorientierten Technologieplattform Pionierarbeit, welche die Akteure der Privatmärkte – von Privatunternehmen über Kreditgeber und Lieferanten bis hin zu Investoren – dabei unterstützen wird, eine Fragmentierung zu vermeiden, die eine effiziente, objektive Messung der Auswirkungen auf den öffentlichen Märkten besonders schwierig macht. Gleichzeitig bietet die Plattform Unternehmenseignern und Komplementären die nötige Flexibilität, um im ESG-Bereich ihren eigenen Weg zu gehen.