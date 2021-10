Baidu, Lufthansa, TUI, Gazprom, Tesla – wo muss man zuschlagen?

Weder vor noch zurück am Aktienmarkt. Der DAX ist zwischen 15.000 und 15.200 Punkten gefangen. Aktienseitig ist derzeit jede Menge los. Daniel bespricht am Morgen im Video bei L&S die aktuellen Hotstocks und die Marktentwicklung - das Video findet ihr hier.

September und Oktober sorgen in diesem Jahr für reichlich Volatilität an den Märkten. Der DAX fällt am Mittwoch unter 15.000 Punkte und testet die Zone oberhalb von 14.800 Punkten. Zuletzt war diese Region im Mai 2021 das Tief. Seitdem ging es also unterm Strich seitwärts. Wir haben unsere Depots im DAX bei 15.800 bis 16.000 Punkten “festgezurrt”. Das bedeutet Gewinne kassiert, Absicherungen eingezogen und Geduld gezeigt. Denn diese Korrektur war überfällig und ist nur gesund. Nun bauen wir Absicherungen ab und gehen peu a peu wieder neue Positionen ein. Unsere Auswertungen zeigen, viele Aktien sind schon sehr weit korrigiert. Insbesondere in Europa bzw. Deutschland. In den USA muss man genauer hinsehen. Auch dort lassen sich derzeit Qualitätsaktien relativ günstig einsammeln. Wichtig: Marktbewegungen dieser Art sind normal und gesund. Der Aktienmarkt kann nicht nur nach oben laufen. Strategie, Geduld und konsequentes Handen sichern die langfristige Rendite. Dafür stehen wir in unserem Börsendienst an eurer Seite.