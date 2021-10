Vancouver, British Columbia., 12. Oktober 2021 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das „Unternehmen" oder „Ximen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die Genehmigung für Explorationsbohrungen auf der Liegenschaft Providence in der Nähe von Greenwood im Südosten von British Columbia erhalten hat.

Liegenschaftskarte mit der Liegenschaft Providence in der Nähe von Greenwood, British Columbia

Die für dieses Jahr erteilte mehrjährige gebietsbezogene Genehmigung für Providence wird 4 neue Bohrstellen ermöglichen. Von jedem dieser Standorte aus können mehrere Bohrungen niedergebracht werden, sodass in diesem Jahr Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 1.600 m möglich sind.

Ximens Liegenschaft Providence grenzt an die historische Mine Providence, in der laut B.C. Minfile 1.368.075 Unzen Silber, 5.896 Unzen Gold, 402.690 Pfund Blei und 260.086 Pfund Zink aus 10.426 Tonnen abgebautem Erz gewonnen wurden.

Ximen erhielt signifikante Ergebnisse für die Bohrungen 2 und 3 auf der Liegenschaft, einschließlich 147,25 Gramm pro Tonne Silber über 1,0 m in Bohrung 20-02 (96,47 bis 97,47 m) und 94,9 Gramm pro Tonne Silber über 0,83 m in Bohrung 20-03 (111,73 bis 112,76 m), wie bereits in einer Pressemitteilung vom 22. Februar 2021 bekannt gegeben wurde. Die für dieses Jahr geplanten Bohrungen werden diese Abschnitte, die sich nordöstlich der historischen Silbermine Providence befinden, weiterverfolgen.

Perspektivische Ansicht des 3D-Modells der historischen Mine Providence mit Bohrabschnitten des Jahres 2020.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemeldung erwähnten historischen Informationen einschließlich Analyseergebnisse von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. und gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen genehmigt.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 4.545.455 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 0,22 CAD pro Aktie für einen Bruttoerlös von 1.000.000 CAD arrangiert hat. Jede Flow-Through-Aktie besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktie" im Sinne von Subsection 66(15) des Einkommenssteuergesetzes gilt, und einem halben übertragbaren Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber, während eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche, nicht als Flow-Through-Aktie geltende Stammaktie des Emittenten zu einem Ausübungspreis von 0,35 CAD pro Aktie zu erwerben. Die Laufzeit der Warrants kann beschleunigt werden, wenn die Aktien des Emittenten während eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Tagen zu einem Preis von 0,55 CAD pro Aktie oder darüber gehandelt werden. In diesem Fall kann der Emittent die Zeichner schriftlich oder per Pressemitteilung darüber informieren, dass die Warrants 20 Tage nach dem Datum der Benachrichtigung ablaufen werden.