PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat sich im Sommer weiter von den Einschlägen der Corona-Krise erholt. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse lag der Umsatz im dritten Quartal mit 15,5 Milliarden Euro rund elf Prozent höher als vor der Pandemie zwei Jahre zuvor, wie das Unternehmen mit Marken wie Moët Hennessy und Louis Vuitton am Dienstagabend in Paris mitteilte. Im Vergleich zum pandemiegeprägten Sommer 2020 belief sich der Zuwachs auf 20 Prozent. Vor allem Mode und Lederwaren waren stark gefragt.

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Am Mittwochmittag lag die LVMH-Aktie mit 2,20 Prozent im Plus bei 647,90 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier mehr als ein Viertel an Wert gewonnen. Inzwischen wird es rund anderthalb Mal so teuer gehandelt wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Januar 2020.