Rritual Superfoods steigt im Amazon Store in den USA in Prime ein

VANCOUVER, 13. Oktober 2021 – Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder „Unternehmen“) (CSE: RSF) (FWB: 0RW) (OTCQB: RRSFF) freut sich bekannt geben zu können, dass die gesamte Rritual-Produktpalette für alle Kunden ab sofort im Amazon Store des Unternehmens, einschließlich Amazon Prime in den USA, erhältlich ist.

Der Start von Rritual im Amazon Store ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da mehr Menschen auf Amazon nach Produkten suchen als irgendwo sonst auf der Welt. Die mehrstufige, gezielte Markteinführung von Rritual konzentriert sich in erster Linie darauf, „Kunden dort abzuholen, wo sie sind“, und es gibt weltweit kein Schaufenster, das die Erreichung dieses Ziels besser unterstützen kann als Amazon.1

Das Unternehmen arbeitet mit Orca Pacific („Orca“), einer Full-Service-Agentur für Amazon, um den Rritual Amazon Store zu optimieren und die digitale Marketingstrategie des Unternehmens auf der Amazon-Plattform umzusetzen. Rritual und Orca teilen eine gemeinsame Denkweise, die auf dem Verständnis beruht, dass Amazon mit einem außergewöhnlich breiten Publikum für Markenpräsentation, Information und Verkauf einer der wichtigsten Einzelhändler der Welt ist.

„Orca weiß, wie man auf Amazon gewinnt, jeden investierten Dollar maximiert und wegweisende Branchenanalysen nutzt, um die richtigen Verbraucher mit unserer Marke in Verbindung zu bringen und beträchtliche Umsätze zu erzielen. All dies führt dazu, dass Amazon im Mittelpunkt unserer digitalen Strategie steht“, so Peter Palarchio, Director of Marketing bei Rritual. „Wir arbeiten eng mit Orca und Amazon zusammen, um eine ausgeklügelte Wachstumsstrategie zu implementieren – eine Strategie, die nicht nur unsere Umsätze über die Amazon-Kanäle maximieren, sondern auch unsere gesamten digitalen Verkaufsanstrengungen beeinflussen wird.“

Auf der Basis eines täglichen Umsatzwachstums und positiver Kundenresonanz arbeitet Rritual aggressiv daran, seine Präsenz und sein Umsatzwachstum im Amazon-Universum zu steigern. In Vorbereitung auf das entscheidende Einzelhandelsfenster zwischen Thanksgiving in den USA und Neujahr befindet sich das Unternehmen in der Endphase der Entwicklung, um Verkaufskampagnen zu den Themen „Black Friday/Weihnachten“ und „Neues Jahr, neues Du“ durchzuführen. Gemäß der Vereinbarung erhält Orca eine Vergütung von 5.500 US$ pro Monat plus zwei Prozent (2 %) Provision auf Nettoüberweisungen von Amazon.

„Eine von Feedvisor unter mehr als 2000 Kunden in den USA durchgeführte Umfrage ergab, dass 89 % der Käufer mit größerer Wahrscheinlichkeit bei Amazon als bei einer anderen E-Commerce-Website einkaufen.“1

Die Produktangebote von Rritual sind alle USDA-zertifiziert und bieten eine koffeinfreie Option, die mit anderen Getränken gemischt, oder allein genossen werden kann. Der proprietäre Immune-Synergy Six Mushroom Blend (Immun-Synergie-Mischung mit sechs Pilzsorten) von Rritual ist das einzige funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darm-Mikrobiom nährt und eine ausgewogene Verdauung ermöglicht.

1 https://www.sellerapp.com/blog/amazon-seller-statistics/

Über Orca Pacific

Orca Pacific verhilft Marken zum Erfolg, indem es jede Phase der Customer Journey auf Amazon und E-Commerce-Marktplätzen optimiert. Von Werbung und Content-Optimierung bis hin zu Account-Management und strategischer Beratung – Orca Pacific ist eine Full-Service-Agentur für Amazon und Partner für den E-Commerce. https://www.orcapac.com/

Über Rritual

Rritual Superfoods ist die erste preisgekrönte Premiummarke auf dem aufstrebenden Markt für funktionelle Pilze und adaptogene Superfoods. Rritual ist als Superfood-Plattform weit mehr als nur ein Anbieter funktionaler Pilze. Rritual ist als innovativer Vorreiter in diesem Bereich mit Elixieren auf Pflanzenbasis in den Markt eingestiegen und erweitert ständig sein Angebot, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen und zu übertreffen. Als Unternehmen glauben wir an die Kraft einer pflanzlichen Ernährung und an die vitale Lebenskraft, die Adaptogene, Superfoods und Pilze unserem Körper bieten können. Unsere Produkte werden mit sorgfältig ausgewählten, biologischen funktionellen Pilzen und adaptogenen Kräutern hergestellt, die traditionell zur Unterstützung einer gesunden Reaktion auf Stress und zur Optimierung der mentalen, kognitiven, Verdauungs- und immunologischen Gesundheit verwendet werden. Besuchen Sie für weitergehende Informationen www.rritual.com.

Markt für funktionelle Nahrungsmittel

Laut Schätzung von Grandview Research* wird der globale Markt für funktionelle Nahrungsmittel bis zum Jahr 2025 auf 275 Milliarden Dollar anwachsen und eine jährliche Zuwachsrate von 7,9 % verbuchen, nachdem die Konsumenten zunehmend Wert auf Gesundheit und Wellness legen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rritual im Hinblick auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, in denen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse bzw. Leistungen zum Ausdruck gebracht bzw. besprochen werden (und zwar häufig, jedoch nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie „resultiert vermutlich in“, „werden voraussichtlich“, „erwartet“, „wird fortgesetzt“, „wird davon ausgegangen“, „geht davon aus“, „glaubt“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „plant“, „prognostiziert“, „Vorausschau“, „Strategie“, „Ziel“ und „Ausblick“), sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen bzw. Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen tatsächlich als richtig erweisen, und es sollte daher kein übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, welche sich auf die Pläne des Unternehmens zur Inanspruchnahme von Produktions- und Logistikleistungen von Drittanbietern, die Einzelhandelsvertriebspläne des Unternehmens im weiteren Sinne sowie die anderen Pläne, Schwerpunkte und Ziele des Unternehmens beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen diversen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Rritual liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlicht oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch die Auswirkungen und das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie sowie weitere Faktoren, die unter „Forward-Looking Statements“ und „Risk Factors“ im finalen Langprospekt des Unternehmens vom 26. Februar 2021 angeführt sind und im Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com abgerufen werden können. Rritual ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist für Rritual unmöglich, all diese Faktoren vorherzusehen oder die Auswirkung jedes einzelnen Faktors zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor allein oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung.

