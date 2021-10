WaterIQ Technologies(TM) taucht auf der WEFTEC 2021 aus dem Verborgenen auf und kündigt drei neue Produktlinien zur Bekämpfung von schädlichen Algen und Biofilm an

Chicago (ots/PRNewswire) - - Die neuen Produkte Sentinel AIQ(TM), Pulsar 3000

und 4000(TM) und BioPulse 1000(TM) von WaterIQ Technologies stellen

Wasserökosysteme wieder her und schützen sie vor schädlichen Algen und Biofilm,

ohne den Einsatz von Chemikalien.



WaterIQ Technologies, ein Technologieunternehmen in Privatbesitz, das sich auf

die Entwicklung von Ultraschalllösungen der nächsten Generation zur Bekämpfung

von schädlichen Algen und Biofilm ohne Einsatz von Chemikalien konzentriert,

kündigt drei neue Produktlinien und die Verfügbarkeit von vier neuen Produkten

an - Sentinel AIQ, Pulsar 3000 und 4000 sowie BioPulse 1000 -, die auf der

WEFTEC 2021 in Chicago vorgestellt werden.







Phosphor und Stickstoff führen zu einer starken Verschmutzung, einschließlich

der Bildung von schädlichen Algenblüten, die für Menschen, Tiere und andere

Lebensformen schädlich sind. Kläranlagen, Trinkwasserversorgungsunternehmen, die

Landwirtschaft, Weinkellereien, Seen und Teiche sowie Golfplätze werden von

schädlichen Algen geplagt. Wir beobachten auch die Bildung von Biofilmen auf

Oberflächen, die zur Nahrungsquelle für invasive Arten wie Zebramuscheln werden,

die übermäßige Schäden an Maschinen und Geräten verursachen und Rohre und

Ventile verstopfen können. Neben den Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit

haben Algen auch wirtschaftliche Folgen wie den Rückgang des Fremdenverkehrs,

sinkende Immobilienwerte, negative Auswirkungen auf die Fischereiwirtschaft und

höhere Betriebskosten für die Trinkwasserversorger.



Um dies zu bekämpfen, wurde WaterIQ Technologies gegründet, um

Ultraschalltechnologie der nächsten Generation zu entwickeln und herzustellen,

die Wasser nachhaltig und zuverlässig vor Algen und Biofilm schützt. Darüber

hinaus nutzt das Unternehmen die IoT-Technologie zur Meldung von

Telemetriedaten, einschließlich des Betriebsstatus der Einheiten und der von den

bordeigenen Sensoren erfassten Daten zum Wasserzustand, und überträgt diese

Daten zur Fernüberwachung und -analyse.



Lawrence Field, CEO von WaterIQ Technologies, sagt dazu: "WaterIQ Technologies

ist der Meinung, dass Ultraschall eine viel bessere Lösung zur Algenentfernung

ist als der Einsatz von Chemikalien. Es ist sicherer für die Umwelt und die

Menschen, die es anwenden, und auf lange Sicht weniger teuer. Algen gedeihen auf

unserem Planeten aufgrund der wärmeren Temperaturen und der Zufuhr von

Nährstoffen, die in Düngemitteln, Reinigungsmitteln und anderen vom Menschen

eingeführten Schadstoffen enthalten sind. WaterIQ Technologies hat es sich zur



