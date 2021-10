Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BASF Aktie Durchbruch über 200er-EMA? - UBS Rückblick: Die Aktien von BASF befinden sich in einem langfristigen Abwärtstrend und haben in den vergangenen Monaten eine Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs gebildet. Aufwärtskorrekturen in diesem Abwärtstrend liefen dabei …