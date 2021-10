Brent-Rohöl zeitweise über 85 USD - US-Rohölbestände steigen massiv

Anzeige

London 15.10.2021 - Für Brent- und WTI-Rohöl geht es auch am Freitag kräftig nach oben. Zeitweise stieg Brent-Rohöl über die Marke von 85 USD. Derweil meldete die Energy Information Administration einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände.



Wie die Energy Information Administration am Donnerstag mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,1 Mio. auf 427,0 Mio. Barrel geklettert. Die Bestände liegen damit um sechs Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände sanken um 2,0 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate blieben unverändert und liegen um neun Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt.