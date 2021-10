Gran Colombia beschließt monatliche Dividende, die am 15. November 2021 ausgezahlt wird; erneuert Aktienrückkaufangebot für seine Stammaktien

TORONTO, KANADA, Freitag, 15. Oktober 2021 - Gran Colombia Gold Corp. ("Gran Colombia" oder das "Unternehmen") (TSX: GCM, OTCQX: TPRFF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-g ... ) gab heute bekannt, dass das Board of Directors die nächste monatliche Dividende von 0,015 CA$ pro Stammaktie am 15. November 2021 an die zum Geschäftsschluss am 29. Oktober 2021 eingetragenen Aktionäre zahlen wird.

Erneuerung des Normal Course Issuer Bid

Gran Colombia gab heute außerdem bekannt, dass es bei der Toronto Stock Exchange (TSX") ein normales Emittentenangebot (NCIB") für seine unter dem Symbol GCM gehandelten Stammaktien (die Aktien") eingereicht und von der TSX akzeptiert hat. Das NCIB ermöglicht es dem Unternehmen, über einen Zeitraum von 12 Monaten bis zu 9.570.540 Aktien des Unternehmens zu erwerben, was 10 % der derzeit emittierten und ausstehenden Aktien entspricht, die sich am 6. Oktober 2021 im öffentlichen Umlauf befinden. Zum 6. Oktober 2021 hatte die Gesellschaft insgesamt 98.485.775 ausgegebene und im Umlauf befindliche Anteile.

Das NCIB beginnt am 20. Oktober 2021 und endet am 19. Oktober 2022 oder zu einem früheren Zeitpunkt, an dem die Käufe im Rahmen des NCIB abgeschlossen sind. Der Kauf von Anteilen im Rahmen des NCIB erfolgt über die Einrichtungen der TSX oder andere alternative kanadische Handelssysteme zu dem Marktpreis der Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktien in den sechs Monaten bis zum 30. September 2021 betrug 345.204 Aktien. Die täglichen Käufe sind auf 86.301 Aktien begrenzt, abgesehen von Ausnahmen bei Blockkäufen. Die im Rahmen des NCIB gekauften Aktien werden annulliert. Gemäß einer früheren Mitteilung über die Absicht, ein normales Emittentenangebot durchzuführen, in deren Rahmen das Unternehmen die Genehmigung der TSX für den Kauf von bis zu 5.934.811 Aktien beantragte und erhielt, kaufte das Unternehmen im Zeitraum vom 4. September 2020 bis zum 3. September 2021 1.536.100 Aktien zur Annullierung über die Einrichtungen der TSX zu einem volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis von 5,93 $ pro Aktie.