Influencer-Kampagne ergänzt umfassende Inszenierung der Socken und Strümpfe der Marke "NUR DIE" im Umfeld des VOX-Formats "Shopping Queen"

Köln (ots) - Mit einer vielfältigen Auswahl herbstlicher Socken, Overknees und

Strumpfhosen startet die Marke "NUR DIE" aus dem Hause Hanes Germany in diesem

Jahr eine erneute Kooperation mit dem VOX-Format "Shopping Queen". Ergänzt wird

die erfolgreiche "NUR DIE"-Inszenierung im "Shopping Queen"-Umfeld von einer

großen Influencer-Kampagne. Darüber hinaus gibt es eine langjährige

Point-of-Sale-Kooperation und Special Ads-Einbindungen im Umfeld der

Ausstrahlungen.



Flankierend zur "Shopping-Queen"-Woche mit dem Motto "Blickfang Beine - Zeige

wie aufregend Du Deine neuen Strümpfe in Szene setzt!" (ab Montag, 18. Oktober,

15.00 Uhr, mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer) startet die neue

Influencer-Kampagne mit fünf Fashion- und Lifestyle-Bloggerinnen.





Die Ad Alliance, die auch für die bewährten Kampagnen-Bausteine verantwortlichist, konnte in Zusammenarbeit mit Territory fünf bekannte Gesichter für dieInfluencer-Kampagne gewinnen. Mit dabei sind die Instagram-Stars @aboutdina(236k Follower), @franelle (138k Follower), @pelican_bay (134k Follower),@veroniquesophie (128k Follower) und @frances (93k Follower). Vom 18. bis 22.Oktober 2021 wird jeden Tag eine dieser Influencerinnen ihren Follower*innenhautnah von ihren Erfahrungen mit "NUR DIE" berichten und mit ausführlichenStyling-Tipps versorgen."Inspiration und persönliche Empfehlung spielen beim Influencer-Marketing einegroße Rolle. Nur wer glaubwürdig kommuniziert, kann seine Kampagnenzieleerreichen", erklärt Frank Vogel , CSMO der Ad Alliance. "Wir verfügen über eingroßes Netzwerk und können starke Influencer*innen und starke Marken bestmöglichmiteinander verbinden.""Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Marke NUR DIE erneut mit der AdAlliance einen erfahrenen Partner an unserer Seite haben, der uns bereits seitmehreren Jahren umfassend betreut und wir unsere Zusammenarbeit in diesem Jahrzudem auf den Bereich des Influencer-Marketings ausweiten konnten", ergänzt AnnePrinze , Leitung Marketing bei Hanes Germany.