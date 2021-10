Magforce kennt inzwischen die Bedingungen, um in den USA eine Zulassung zur Behandlung von Prostata-Krebs zu erhalten. Die FDA hat die entsprechenden Details mitgeteilt. Man will zeitnah die notwendigen Dokumente einreichen, um im November mit der nächsten Studienphase zu beginnen. Dafür werden 100 Patienten benötigt. Der Studienabschluss kann im Sommer 2022 erfolgen. Schon zuvor kann man vermutlich Zwischenergebnisse an die FDA ...