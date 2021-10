DGAP-Adhoc The Social Chain AG übernimmt sämtliche Anteile an der DS Holding GmbH und beschließt eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 19.10.2021, 08:43 | | 69 0 | 0 19.10.2021, 08:43 | DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalmaßnahme

The Social Chain AG übernimmt sämtliche Anteile an der DS Holding GmbH und beschließt eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



19.10.2021 / 08:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. The Social Chain AG übernimmt sämtliche Anteile an der DS Holding GmbH und beschließt eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Berlin, 19. Oktober 2021 - Die The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("TSC") hat heute mit den Gesellschaftern der DS Holding GmbH mit Sitz in Stapelfeld ("DSH") einen notariell beurkundeten Geschäftsanteilskauf-, Einbringungs- und Abtretungsvertrag abgeschlossen, wodurch TSC über eine von ihr vollständig kontrollierte Erwerbsgesellschaft 100 Prozent des Stammkapitals der DSH übernimmt. DSH ist die Muttergesellschaft der DS Gruppe. Die DS Gruppe ist ein international agierendes Marken -und Handelsunternehmen, das auf Entwicklung, Marketing und Vertrieb von derzeit über 4.000 Produkten der Konsumgüterbranche spezialisiert ist. Die von TSC an die Gesellschafter der DSH zu erbringende Gegenleistung besteht aus 2,855 Mio. neuen Aktien und einer Barkomponente von EUR 100 Mio. Zum Zweck der Schaffung der neuen Aktien für die Aktienkomponente hat der Vorstand der TSC mit Zustimmung des Aufsichtsrates am heutigen Tag eine Sachkapitalerhöhung unter Ausnutzung des bei der TSC bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen. Das Bezugsrecht der bestehenden TSC Aktionäre ist ausgeschlossen worden. Auf Basis des Schlusskurses der TSC Aktien vom 18. Oktober 2021 von EUR 42,20 je Aktie hat die Aktienkomponente einen Wert von EUR 120,5 Mio. Seite 2 ► Seite 1 von 4 The Social Chain Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







