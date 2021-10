Vertrieb von Nabati Cheeze in den gesamten USA jetzt durch "KeHE" Nabati Foods Global Inc. (ISIN: CA62955C1086 ; WKN: A3C4PW) ,ein Unternehmen für pflanzliche Lebensmitteltechnologie, das vollwertige, natürliche, pflanzliche Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, gibt bekannt, dass der große Bio-Lebensmittelhändler "KeHE" im Oktober mit dem Vertrieb von "Nabati Cheeze" in Einzelhandelsgeschäften beginnen wird. Nabati Cheeze ist milchfrei, sojafrei, pflanzlich und wird aus natürlichen Zutaten hergestellt und ist in den Sorten Mozzarella und Cheddar erhältlich.

"KeHE" ist ein nationaler Lebensmittelgroßhändler, der mit Lebensmittelgeschäften, Supermärkten, Vitamin- und Kosmetikgeschäften sowie Online-Anbietern zusammenarbeitet. Das Unternehmen verfügt über 16 starke Vertriebszentren in ganz Nordamerika. Derzeit vertreibt KeHE die vier milchfreien Käsekuchen von Nabati an 433 Läden in den Vereinigten Staaten.

"Ursprünglich haben wir Nabati Cheeze entwickelt, weil wir eine Pizza auf pflanzlicher Basis kreieren wollten, die nicht als Kompromiss empfunden wird. Für uns war alles andere auf dem Markt einfach nicht ausreichend, sei es der Geschmack, die Konsistenz oder die langen, unverständlichen Zutatenlisten", so der CEO von Nabati Foods, Ahmad Yehya und ergänzte: "Wir haben ein Produkt geschaffen, das die gleiche Konsistenz und Beschaffenheit wie Milchkäse aufweist und sogar genauso schmilzt wie Milchkäse. [...] Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Vertriebspartner wie "KeHE" wird uns dabei helfen, mehr Lebensmittelhändler zu erreichen und unsere Einzelhandelspräsenz in ganz Nordamerika zu erweitern. Wir freuen uns sehr über die Ausweitung unserer Partnerschaft mit KeHE, mit der wir Nabati Cheeze mehr Verbrauchern in den USA zugänglich machen können."