Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

2022-Aktien-Crash? Die Gefahren der FED-Politik Die FED beginnt diesen Monat mit dem Tapering und die Frage ist, ob der Aktienmarkt jetzt in den Ausverkauf-Modus gehen könnte, weil kein Geld mehr in den Markt gepumpt wird. Die andere These ist, dass die Gefahr eher dadurch kommt, dass die FED dieses Mal zuviel unterstützt haben könnte und das späte Tapering den Markt unter Druck bringt. Warum das so ist und was der Anleger beachten sollte, besprechen wir in dieser Ausgabe.