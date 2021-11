Corona ist zurück in den Köpfen der Anleger

Mit Blick auf die aktuellen Kursentwicklungen kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass sich die Anleger aktuell vermehrt Sorgen um die Corona-Lage machen, insbesondere in Europa. Russland hat einen neuen Höchststand bei den Corona-Todesfällen gemeldet, Ungarn einen neuen Rekord bei den Neuinfektionen. Auch Deutschland verzeichnet in der vierten Welle neue Rekorde und verschärft daher seine Maßnahmen deutlich. Derweil gilt in Tschechien ab Montag 2G für Gaststätten und Hotels und in Österreich ab Montag sogar ein flächendeckender Lockdown.

Es dürfte wohl unzweifelhaft sein, dass sich diese Entwicklungen mindestens auf den Dienstleistungssektor negativ auswirken wird. Und so zeigte sich gestern eine deutliche Risk-Off-Neigung. Anleger nehmen bei Aktien Gewinne mit und investieren das Geld in sicheren Häfen, wie Anleihen oder den US-Dollar.