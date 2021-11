Mit dem Inflationsgespenst durch die Jahresendrallye

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, heißt es immer so schön. Ob das in Bezug auf die Jahresendrallye auch einmal mehr gilt, bleibt wohl abzuwarten. Immerhin bewegen wir uns an den Börsen weiterhin auf Rekordniveau; getrieben von guten Unternehmensergebnissen und dem permanenten Zufluss frischen Geldes, das Anlegerinnen und Anleger investieren, um wenigstens etwas gegen die Zinsflaute zu unternehmen.

Mindestens zwei Erkenntnisse scheinen sich derweil bei den Privatanlegenden in Deutschland zunehmend durchzusetzen. Zum einen, dass geparktes Geld an der Seitenlinie ganz sicher kein Kapitalschutz mehr ist, und zum anderen, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Die Frage ist eben nur, weil lange sie bleibt und was die oder der Einzelne dagegen unternehmen kann? Wer dann dem Rat der Finanzexperten folgt und sich dann auf Sachwerte fokussiert, wird dennoch feststellen, dass es ohne breitere Aufstellung nicht ohne Weiteres funktioniert. Zertifikate-Kaufende sind da offenbar bereits wieder einen Schritt weiter. Zumindest deuten die verstärkten Käufe von Aktienanleihen darauf hin, dass viele ihr Heil in hohen Coupons suchen.