Nachdem das Wertpapier der Deutschen Telekom die Handelsspanne zwischen 10,40 und 18,14 Euro aus dem Zeitraum 2015 bis Anfang 2020 zur Oberseite verlassen hatte, wurde ein Kaufsignal zunächst mit einem Ziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement aktiviert, in der Spitze erreichte der Wert jedoch das Niveau um das 161,8 % Fibo bei 22,92 Euro. Genau an dieser Stelle fing ein breiter Käuferstreik an, seit April letzten Jahres läuft die Aktie grob seitwärts. Hierbei kristallisiert sich jedoch zunehmend ein potenzielles Doppelhoch im Bereich von 23,12/23,40 Euro heraus, welches mittelfristig die Aktie in eine längere Konsolidierung schicken könnte.

Warten auf weitere Signale