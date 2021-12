Bohrloch AU-17 lieferte Ergebnisse von bis zu 1.502 ppm Lithium in Tonen und Evaporiten, wobei das Bohrloch bereits in geringer einer Tiefe von 0,5 bis 3,5 Metern einen Durchschnittswert von 700 ppm Lithium aufwies. Das Bohrloch AU-20 wies in einer Tiefe von 4 m bis 6 m durchschnittlich 650 ppm Lithium auf, wobei die letzte Probe des Bohrlochs 860 ppm Lithium ergab.

Das Unternehmen hat drei Bohrgeräte auf dem Projekt Baavhai Uul Lithium Salar eingesetzt und hat nun ein erstes oberflächliches Bohrprogramm mit 222 Bohrlöchern abgeschlossen. Die Löcher wurden bis zu einer maximalen Tiefe von sechs Metern gebohrt, wobei alle 0,50 Meter Proben entnommen wurden. Die Bohrlöcher wurden in einem Abstand von mehr als 1 Kilometer gebohrt, was einen ersten umfassenden Durchgang durch die Konzessionen darstellt. Die Ergebnisse weiterer Bohrlöcher werden dem Unternehmen in den kommenden Monaten zugehen.

Ali Haji, CEO & Director von ION Energy Ltd erläuterte: "Das ION-Team ist mit diesen sehr frühen Bohrergebnissen äußerst zufrieden. Es handelt sich um ein umfangreiches regionales Bohrprogramm, und wir sehen bereits jetzt, dass bei White Wolf weitere Bohrungen gerechtfertigt sind.“

Die Explorationsprogramme auf den Projekten des Unternehmens in der Mongolei laufen weiter und weitere Ergebnisse werden in den kommenden Monaten erwartet.



Abbildung 1: Baavhai Uul liegt in der Wüste Gobi. Das Projekt liegt vor der Haustür des größten Lithium-Verbrauchers der Welt, China.



Abbildung 2: Viel Gegend. Bohranlage in Baavhai Uul.

ION Energy Ltd. hat sich der Erkundung und Erschließung der Lithiumsalare der Mongolei verschrieben. Das Vorzeigeprojekt von ION ist das über 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul. Darüber hinaus besitzt ION besitzt auch die über 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithium-Sole-Lizenz Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei.

Fazit: Das Explorationsgebiet Baavhai Uul von ION Energy ist rund achtmal so groß wie die Fläche des Stadtgebiets von Vancouver. Selbst 222 Bohrungen sind da erst ein Anfang und davon sind wohlgemerkt erst 12,5 Prozent veröffentlicht. Umso bemerkenswerter ist der schnelle Erfolg. Die gemessenen Lithium-Gehalte stehen in Nichts den Gehalten nach, die man von bekannten Salaren in Südamerika her kennt. Der Unterschied ist allerdings, dass sich die Mongolei strategisch vor der Haustür des großen chinesischen Lithium-Industrie befindet. Man kann sich gut vorstellen, dass einige der chinesischen Player die Ergebnisse von ION Energy bereits mit wachsendem Interesse verfolgen. ION Energy könnte am Beginn von etwas ganz Großem stehen. Wir bleiben an der Story dran.

