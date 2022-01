DAX mit dickem Plus vor der Fed-Sitzung

Mit grünen Vorzeichen startet der Deutsche Aktienindex in einen der wohl entscheidendsten Handelstage aus geldpolitischer Sicht. Die US-Notenbank Fed tagt und wird um 20 Uhr die Ergebnisse ihrer Sitzung verkünden, eine halbe Stunde später wird Jerome Powell diese dann erläutern. Die Ergebnisse des Meetings dürften höchstwahrscheinlich die berühmten Karten auch an der Frankfurter Börse neu mischen und dem DAX die Richtung für die nächsten Wochen vorgeben. Wir stellen die Marktanalyse von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Eine erste Zinserhöhung im März scheint ausgemachte Sache, nur wie hoch dieser Schritt sein wird, auf diese Frage wollen die Anleger heute Abend eine Antwort bekommen. Zudem dürfte die angestrebte Verkürzung der Notenbankbilanz ein großes Thema werden, denn diese Maßnahme entzieht dem Markt – wenn auch sicherlich nur in homöopathischen Mengen – einen Teil der bislang scheinbar unendlich zur Verfügung gestellten Liquidität. Es gilt diesmal mehr denn je vor einer Fed-Sitzung: jedes Wort zählt!

Der Internetriese Microsoft legte gestern nach US-Börsenschluss seine Zahlen vor. Satte 21 Prozent mehr hat der große Tanker in seinem zweiten Geschäftsquartal verdient. Solche Wachstumsraten sind bei neuen Unternehmen üblich, nicht aber bei etablierten und die Branche dominierenden Konzernen. Der Hauptgrund für das gute Ergebnis ist ein starkes Wachstum im Cloud-Geschäft. Im Börsenkurs spiegelten sich diese guten Zahlen nachbörslich allerdings noch nicht wider, die Aktie wird mit Abschlägen gehandelt.

Das derzeitige generelle Desinteresse an Technologiewerten kann vorerst also scheinbar auch nicht mit hervorragenden Geschäftszahlen wieder hergestellt werden. Für das kommende Jahr ist für Microsoft vor allem die Übernahme des Branchenprimus der Spieleindustrie Activision Blizzard und die Implementierung in den Konzern interessant. Sollte dies erfolgreich gelingen, dürfte dies für weiteres Potenzial in der Aktie sorgen.