Wer mit Anleihen nicht auf auskömmliche Zinserträge verzichten möchte, steht vor einem Problem. Die Zinsmärkte in den entwickelten Volkswirtschaften sind ausgetrocknet. Alternativen bieten sich in der Ferne: Schwellenländeranleihen versprechen ein Mehr an Rendite.

Anleger auf der Suche nach interessanten Anleihezinsen könnten den Blick in die Ferne schweifen lassen. Und zwar in Länder, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht mit Top-Ratings glänzen und deshalb höhere Zinsen für Kapital zahlen müssen als Staaten mit bester Bonität. In der globalen Niedrigzinsphase gelten Schwellenländeranleihen als Rettungsanker fürs Anleihedepot.