Anlagechance Betongold Fonds, ETFs, REITs: So kannst du in Immobilien investieren Fonds, ETFs, REITs: 5 Wege, indirekt in Immobilien zu investieren. Wir erklären euch, wie es geht und worauf besonders zu achten ist. Immobilienfonds gelten als risikoarme Anlageklasse zur Diversifikation des Portfolios. Doch welche Vorteile bieten sie tatsächlich? Und wie können Anleger:innen in Deutschland noch indirekt in Immobilien investieren? Wir stellen euch 5 Möglichkeiten vor. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren Gastautor: Helge Rehbein | 16.02.2022, 08:00 | | 23 0 | 0 16.02.2022, 08:00 |

Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer