Schon im Jahr 2012 hatte McDonald's angekündigt, die Kastenhaltung für Schweine bei seinen Fleischzulieferen innerhalb von zehn Jahren zu beenden. Am Wochenende erklärte das Unternehmen nun, bis Ende des Jahres sollten 85 bis 90 Prozent seines verarbeiteten Schweinefleischs aus Kasten-freier Haltung stammen.

Wie die Financial Times berichtet, hatten Tierschützer schon vor Monaten bemängelt, dass McDonalds lediglich die Dauer verringern wolle, in denen trächtige Schweine in Kasten gehalten würden, anstatt die Praxis komplett einzustellen. McDonald's erklärte, es sei angesichts des aktuellen Angebots an Schweinefleisch in den USA "unmöglich", die Praxis sofort einzustellen.

In seiner Stellungnahme hinterfragt McDonald's die Motivation von Icahn – insbesondere, da der Investor mehrheitlich an Viskase beteiligt ist, einem Unternehmen in der Fleischverpackungsindustrie. "Es ist bemerkenswert, dass Icahn Viskase nicht öffentlich aufgefordert hat, die Verpflichtungen zu übernehmen, die McDonald's in Bezug auf die Behandlung von Schweinen eingegangen ist", sagte das Unternehmen.

Die McDonald's-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten mehr als 26 Prozent zugelegt und den S&P 500-Benchmark deutlich hinter sich gelassen (Plus zwölf Prozent).

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion