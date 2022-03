13:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 02/22.

TOP 4

15:00 Uhr, USA: NAHB-Index 03/22.

TOP 5

19:00 Uhr, USA: FOMC-Zinsentscheid.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 16.03.2022 Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 00:50 JPN Importe (Jahr) 00:50 JPN Exporte (Jahr) 05:30 JPN Industrieproduktion (Jahr) 10:30 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 13:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 13:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 13:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 13:30 USA Einzelhandelsumsätze (Monat) 13:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 13:30 USA Controlling des Einzelhandels 13:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 13:30 USA Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 19:00 USA Fed Zinssatzentscheidung 19:00 USA Fed´s Kommuniqué zur Geldpolitik 19:00 USA FOMC Wirtschaftsprojektion 19:30 USA FOMC Pressekonferenz



