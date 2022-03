Der Nasdaq nun seit seinem Tief mit einem Anstieg von +14% - ist das eine "echte" Rally oder doch eine Bärenmarktrally? Charttechnisch ist diese Frage noch nicht entscheiden, sowohl der Nasdaq als auch andere US-Indizes sind aus kurzfristigen Abwärtstrends nach oben ausgebrochen. Aber fundamental muß man nur ein und eins zusammen zählen: die Aktienmärkte waren gestiegen, weil die Notenbanken Liquidität in die Märkte gepumpt hatten. Nun ist das QE durch die Fed beendet (also keine weitere Liqudiität), vielmehr dürfte ab Mai die Bilanzreduzierung erfolgen, gleichzeitig die Fed auf den nächsten Sitzungen die Zinsen mehrfach um +0,5% anheben. Wenn Liquidität wirklich der entscheidende Treiber für Nasdaq und Co ist -und die Corona-Zeit hat gezeigt, dass dem so ist - dann "reicht" das nach einer Bärenmarktrally..

Hinweis aus Video: "Inflation: Wie Ungarn sinnvoll reagiert, während die EZB bei Null verharrt"

Das Video "Nasdaq & Co: Echte Rally oder Bärenmarktrally?" sehen Sie hier..