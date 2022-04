Die Deutsche Bank-Aktie startete mit massiven Kursausschlägen in das Jahr 2022. Konnte die Aktie nach der Veröffentlichung der erfreulichen Nachrichten in Form einer nachhaltigen Rückkehr in die Gewinnzone bis zum 10. Februar 2022 auf bis zu 14,64 Euro zulegen, so reagierte die Aktie - genauso wie die meisten Bankaktien – äußerst heftig auf den russischen Angriff auf die Ukraine und verzeichnete am 7. März 2022 um 44 Prozent tiefer bei 8,16 Euro ein neues Jahrestief. Danach erholte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 11,50 Euro.

In einer neuen Analyse bekräftigten die Experten der JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 15 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie.