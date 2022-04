In der Zwischenzeit werden die ApeCoin-Fans beobachten, ob der Token neue Höchststände erreichen kann oder ob der Start des Bored Ape Metaverse am 30. April ein “ sell the news “-Ereignis sein wird.

Das größte Kryptoasset stieg am vergangenen Donnerstag kurzzeitig an und erreichte fast 43.000 $, bevor es fiel, als der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell sagte, dass aggressive Zinserhöhungen bei der nächsten großen Fed-Sitzung im Mai “auf dem Tisch” liegen werden. Bislang haben steigende Zinsen die Kryptowährung stark belastet, die im Gleichschritt mit traditionellen Risikoanlagen wie Tech-Aktien gehandelt wurde. Nichtsdestotrotz wächst die einzigartige Attraktivität von Bitcoin weiter. Erst vor wenigen Tagen hat die Zentralafrikanische Republik neue Gesetze zur Einführung von Kryptowährungen erlassen.

Altcoins haben eine weitere ereignisreiche Woche hinter sich, in der sich Bitcoin weiterhin an die Marke von 40.000 $ klammert. Wir stellen die Kolumne von eToro vor.

