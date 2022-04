FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz einer teuren Marketing-Kampagne hat der Online-Broker Flatexdegiro im ersten Quartal deutlich mehr verdient. Das operative Ergebnis sprang um mehr als drei Viertel nach oben. Zudem konnte das SDax -Unternehmen deutlich mehr Neukunden gewinnen als im Quartal zuvor. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere zuletzt rund drei Prozent über dem Xetra-Schlusskurs.

Nach dem Rekordjahr 2021 wuchsen die Frankfurter auch im ersten Quartal zweistellig. Die Umsätze lagen mit 118 Millionen Euro um 14 Prozent über dem vierten Quartal des Vorjahres, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. "Dies ist uns in einem Umfeld gelungen, in dem Vergleichsunternehmen deutliche Rückgänge im Kundenwachstum vermelden und die Handelsaktivität von Privatanlegern aufgrund von Zins-, Inflations- und Kriegsängsten auf vergleichsweise niedrigem Niveau verharrt", sagte Vorstandschef Frank Niehage laut Mitteilung. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit weniger Umsatz gerechnet.