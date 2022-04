NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US nach Zahlen von 175 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der US-Telekom-Konzern habe solide Erstquartalsergebnisse vorgelegt und daraufhin die Zielsetzungen unter anderem für die Nettokundenzahl erhöht, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hindernisse für eine schnelle Realisierung von Synergien und Kapitalrückflüsse würden beseitigt./tih/ag

