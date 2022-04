Die Analysten der Deutschen Bank zeichnen ein düsteres Bild für die US-Wirtschaft und sehen die weltgrößte Volkswirtschaft Ende 2023 in eine schwere Rezession rutschen. Diese sei sogar notwendig um weiteren wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Gleichzeitig zeigen sich die Experten überrascht, dass viele Ökonomen die Risiken anders einschätzen.

In der jüngsten Vergangenheit hätten Analysten mit ihren Konjunktur-Prognosen häufig daneben gelegen, schreibt der Chefvolkswirt der Deutschen Bank David Folkerts-Landau, in einem neuen Bericht. So hätten Ökonomen die schnelle Erholung von der Pandemie unterschätzt, genauso wie die Auswirkungen der üppigen Konjunkturpakete auf die Inflation. "Dieselben Prognostiker und Modelle wollen uns nun glauben machen, dass es eine weiche Landung geben wird – von einem Ausgangspunkt aus, von dem aus noch nie eine weiche Landung erreicht wurde."