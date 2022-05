BELFAST (dpa-AFX) - Nach der Wahl zum Regionalparlament in Nordirland wächst die Sorge vor einer erneuten Eskalation im Streit um den Brexit-Sonderstatus der ehemaligen Unruheprovinz. Erwartet wurde, dass die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein, die sich für eine Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland einsetzt, erstmals als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen wird.

Die Auszählung der Stimmen begann am Freitagmorgen. Mit ersten Ergebnissen wurde am Nachmittag gerechnet. Ein Wahlsieg der einst als politischer Arm der militanten Organisation IRA (Irish Republican Army) geltenden Sinn Fein wäre ein historisches Ereignis. Sinn Fein könnte damit erstmals das Recht erhalten, die Regierungschefin (First Minister) in der Einheitsregierung des Landes zu stellen. Der Posten ist zwar faktisch dem des Stellvertreters gleichgestellt, aber die symbolische Wirkung wäre kaum zu unterschätzen. Bislang fiel das stets Parteien zu, die sich für die Beibehaltung der Union mit Großbritannien aussprachen.