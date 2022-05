BG BAU erleichtert den Kontaktnachweis für Gefahrstoffe

Berlin (ots) - Häufig arbeiten Beschäftigte in der Bauwirtschaft und den

baunahen Dienstleistungen mit Gefahrstoffen. Arbeitgeber müssen diese

Tätigkeiten dokumentieren. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)

erleichtert diese Aufgabe durch ein neues Programm. Diese Eingabehilfe macht es

Unternehmen der Bauwirtschaft und baunahen Dienstleistungen leichter, ihre Daten

einzutragen.



Im Umgang mit Gefahrstoffen kann in einem Arbeitsleben viel passieren. Oft sind

erst im Alter Spätfolgen erkennbar. Gerade bei krebserzeugenden und

keimzellmutagenen Gefahrstoffen kann es Jahre dauern, bis Folgen nach einem

falschen Umgang auftreten. Daher sind Unternehmen verpflichtet, ein

aktualisiertes Gefahrstoff-Verzeichnis für jeden einzelnen ihrer Beschäftigten

zu führen. In diesem Kontaktnachweis sind die Höhe und Dauer sowie Häufigkeit

der Exposition festzuhalten. Dieses Verzeichnis muss das Unternehmen 40 Jahre

aufbewahren. Am Ende des Arbeitslebens bekommt der Beschäftigte dann eine

komplette Übersicht über die Gefahrstoff-Kontakte ausgehändigt.