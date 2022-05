MORGAN STANLEY stuft BP auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Martijn Rats

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,4

Kursziel alt: 4,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BP von 490 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Ölkonzerne hätten im ersten Quartal mit rekordhohen freien Cashflows und unerwartet starken Geschäftszahlen überzeugt, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte erhöhte deshalb seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024. Sein bevorzugter Sektorwert bleibt Shell./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 21:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.