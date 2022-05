Der Goldpreis setzte in den vergangenen Wochen seine Abwärtsbewegung fort und testet aktuell die im Februar nach oben durchbrochene (graue) Abwärtstrendlinie.



Dabei setzt er exakt auch auf der (grünen) 200 Tage Linie auf und befindet sich nur noch wenig oberhalb der seit August existierenden (blauen) Aufwärtstrendlinie. Damit existiert im Bereich von 1830-1850 eine Dreifachunterstützung. Sollte diese nachhaltig unterschritten werden, wäre aus charttechnischer Sicht ein weiterer Kursrückgang vorgezeichnet.

Metallurgie: P2 Gold meldet positive Testergebnisse vom Kupfer- und Goldprojekt Gabbs

Der kanadische Goldexplorer P2 Gold (TSXV PGLD / WKN A2QCBZ) hat von seinem Gabbs-Projekt in Nevada immer wieder starke Bohrergebnisse gemeldet, darunter zuletzt 0,94 g/t Goldäquivalent über starke 112,78 Meter. Parallel treibt man die metallurgischen Tests voran, mit denen die potenziellen Goldgewinnungsraten für das Gabbs-Erz ermittelt werden sollen.

Überraschungscoup: Max Resource besorgt sich weitere 16,8 Mio. CAD vom Markt

Nur sechs Wochen nach Abschluss einer überzeichneten Kapitalerhöhung über 7,7 Mio. CAD (bei 0,26 CAD) holt sich der Max Resource Corp. (TSXV: MAX; FRA: M1D2) in einer neuen Kapitalrunde weitere 16,8 Mio. CAD vom Markt. Das allein ist bemerkenswert in einem Umfeld, in dem Junior-Explorationsunternehmen gerade ordentlich durchgeschüttelt werden. Geradezu spektakulär ist jedoch, dass Max von den Investoren bei dieser neuen Runde fast 100 Prozent mehr verlangen kann.

EcoGraf meldet Fortschritte bei Genehmigung seiner Batterie-Graphitanlage in Western Australia

Es mag nach außen sehr ruhig um die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) scheinen, doch im Hintergrund treibt die Unternehmensleitung um Managing Director Andrew Spinks die Entwicklung der EcoGraf Battery Anode Material (BAM)-Anlage mit Hochdruck voran. Dazu gab es jetzt ein Update aus Western Australia.

Zyanidfrei: EnviroMetal gewinnt über 1.220 Unzen Gold im Wert von $2,35 Mio. USD

Die zyandifreie Gewinnung von Gold bewährt sich in der Praxis: EnviroMetal Technologies Inc. (CSE: ETI; OTCQX: EVLLF; FRA: 7N2), ein Technologieunternehmen mit patentierten Verfahren zur umweltschonenden Extraktion von Gold und weiteren Metallen, hat im ersten Quartal 2022 in Summe 1.221 Feinunzen Gold im Wert von über 2,35 Millionen US-Dollar aus hochwertigen Minenprodukten gewonnen.

Queensland Gold Hills meldet Halbzeit auf historisch hochgradigem Queenslander-Projekt

Queensland Gold Hills Corp. (TSX.V: OZAU; OTCQB: MNNFF; FRA: MB3) hat im historischen Talgai Goldfield in Queensland zehn RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.175 Metern abgeschlossen. Damit hat das Unternehmen bereits mehr als die Hälfte des zunächst auf 2.000 Meter angesetzten Programms absolviert. Die Bohrungen hatten am 24. April begonnen.

ION Energy meldet höchsten, in der Mongolei gemessenen Lithiumsolegehalt aller Zeiten!

Gerade erst hat ION Energy (WKN A2QCU0 / TSXV ION) sich aus der Mongolei zurückgemeldet und von den Aktivitäten auf den dortigen Lithiumprojekten berichtet, da kann man auch schon mit einer handfesten Entdeckung aufwarten! Wie die Company von CEO Ali-Haji nämlich brandaktuell meldet, konnte man auf dem über 29.000 Hektar großen Lithiumprojekt Urgakh Naran 918 mg/l Lithium in Sole nachweisen!

Platinex sichert sich strategische Titan-Vanadiumentdeckung

Platinex (WKN A0MVNG / CSE PTX) erkundet das sehr interessante Kupfer-Nickel-PGE-Projekt (Platinum Group Elements) namens W2 im „Ring of Fire“ von Ontario. Das Unternehmen von CEO Greg Ferron meldet jetzt, dass man das Projekt, das sich bereits über 160 Quadratkilometer erstreckt, noch einmal erweitert. Um ein Gebiet, das unter anderem bereits eine Titan- und Vanadiumentdeckung umfasst!

Lithiumexplorer Portofino Resources erwartet aktive Saison in Ontario und Argentinien

Nach einer längeren Phase erzwungener Inaktivität stehen die Zeichen beim Lithiumexplorer Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR; FRA: POTA) sowohl in Ontario wie auch in Argentinien jetzt auf grün. Auf dem 2.286 Hektar großen Konzessionsgebiet Allison Lake North in Ontario beginnt witterungsbedingt jetzt die Saison. In Argentinien will Portofino nach Erhalt der Genehmigungen endlich den Salar Yergo in der Provinz Catamarca abbohren.

