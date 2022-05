LONDON, 18. Mai 2022 /PRNewswire/ --In ihrem neuesten Insights-Briefing, „ Building Energy Security Through AcceleratedEnergy Transition ", untersucht die ETC, wie Europa und andere Regionen sowohl Energiesicherheit aufbauen als auch die erforderliche Energiewende beschleunigen können.

Das Briefing bewertet die kurzfristigen Pläne Europas, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu verringern, und prognostiziert, dass die Gasimporte innerhalb eines Jahres um mindestens 50 % reduziert werden könnten, wobei weitere Reduzierungen in erster Linie von einem veränderten Verhalten der Verbraucher und Unternehmen abhängen, um den Energieverbrauch zu senken.

Der Schwerpunkt des Briefings liegt jedoch auf den mittelfristigen Maßnahmen (2-8 Jahre), die die Energiesicherheit und die Stabilität der Versorgung verbessern und die Auswirkungen künftiger Preisschocks bei fossilen Brennstoffen bis 2030 begrenzen könnten. Der Kern der Reaktion sollte in beschleunigten Investitionen in erneuerbare Energien und in die Elektrifizierung der gesamten Wirtschaft bestehen, zusammen mit einer verbesserten Energieeffizienz. LNG-Importe von zuverlässigen Anbietern werden ebenfalls eine Rolle spielen müssen, aber sie müssen mit Maßnahmen zur Verringerung der CO2- und Methanleck-Emissionen bei der Gasproduktion kombiniert werden.

Das Briefing wurde in Zusammenarbeit mit ETC-Mitgliedern aus der Industrie, von Finanzinstituten und Umweltorganisationen entwickelt, darunter Bank of America, BP, EBRD, HSBC, Iberdrola, Impax, Legal and General, Ørsted, Rio Tinto, Schneider Electric, Shell, Tata Group, Volvo Group und das World Resources Institute.

Adair Turner, Vorsitzender der ETC, kommentierte:

„Es ist von entscheidender Bedeutung, die Energiesicherheit und die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Situation in Europa so anzugehen, dass die Energiewende nicht verzögert, sondern im Idealfall beschleunigt wird. Um dies zu erreichen, müssen wir das unterschiedliche Tempo anerkennen, mit dem die verschiedenen Arten von Maßnahmen Ergebnisse liefern können. Wir müssen die Chancen für eindeutige Gewinne bei der Energiesicherheit und der Energiewende nutzen und uns der Notwendigkeit stellen, einige Kompromisse einzugehen, insbesondere kurzfristig. Mittelfristig ist jedoch klar, dass Europa und andere Regionen der Welt die Energiesicherheit verbessern und gleichzeitig die Energiewende beschleunigen können."