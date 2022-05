LAYS® UND GATORADE® BRINGEN BEWEGUNG INS SPIEL VOR DEM FINALE DER UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE IN TURIN

Turin, Italien (ots/PRNewswire) -



- UEFA-Legende Claudio Marchisio und die UEFA-Chefin für Frauenfußball, Nadine

Kessler , starten Lay's® -Spielfeld, das teilweise aus leeren Chipstüten

besteht, um bedürftige Gemeinden zu unterstützen

- Gatorade® veranstaltet zeitgleich mit dem Finale der UEFA Women's Champions

League in Turin das erste 5v5-Finale der italienischen

Frauen-Nationalmannschaft

- Als Teil der pep+ Bemühungen minimiert PepsiCo seinen Verpackungsmüll durch

die Einführung von Gatorade in 100% recycelten Plastikflaschen 1 und die

Einführung eines nachhaltigen Fußballfeldes



Zwei der ikonischsten Marken der Welt, Lay's® und Gatorade®, haben sich

zusammengetan, um eine Reihe von Projekten an der Basis zu starten. Dies ist

Teil des fortlaufenden Engagements von PepsiCo für die Chancengleichheit von

Männern und Frauen auf dem Spielfeld, und um das Sponsoring der UEFA Women's

Champions League zu feiern.