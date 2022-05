Bundesweit verfügbar E.ON Smart Control App sorgt für Transparenz bei Stromverbrauch und -kosten (FOTO)

München (ots) -



- Digitale Anwendung gibt Kundinnen und Kunden hilfreiche Einblicke in den

eigenen Stromverbrauch - in Echtzeit

- E.ON treibt Digitalisierung der Energiewelt voran

- Das sind die Voraussetzungen für die Nutzung des Angebots



Stromverbräuche in Echtzeit verfolgen, aktuelle Kosten im Blick behalten: Ab

sofort ist die E.ON Smart Control App deutschlandweit nutzbar, die Kundinnen und

Kunden einen besseren Überblick beim Stromverbrauch verschafft. Mithilfe der

digitalen Anwendung lässt sich unter anderem darstellen, wie viel Strom einzelne

Haushaltsgeräte wie Kühlschrank oder Waschmaschine monatlich benötigen - der

eigene Stromverbrauch lässt sich sogar in Echtzeit im 10-Sekunden-Takt

verfolgen. Auch die täglichen Stromkosten und weitere Verbrauchsanalysen lassen

sich über die App einsehen, außerdem bietet sie einen nützlichen Alarm bei

erhöhtem Energiebedarf und Energiespartipps. So haben die Nutzer Verbrauch und

Kosten immer zuverlässig im Blick, eine mögliche Nachzahlung in der

Strom-Jahresrechnung lässt sich unkompliziert vermeiden.