ACEM im FT Executive Education Ranking 2022 weltweit auf Platz 24

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Financial Times

(FT) die 2022 Global Executive Education Rangliste. Das Antai College of

Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University (SJTU) liegt

auf Platz 24 der Weltrangliste.



In dieser Rangliste sind die Indikatoren, die sich auf die Wertsteigerung

beziehen, die die Weiterbildungsprogramme von ACEM für die Studierenden mit sich

bringen, herausragend, und die Qualität und Wirkung der Programme sind weithin

anerkannt. Das Follow-up des maßgeschneiderten Programms für die Ausbildung von

Führungskräften rangiert auf Platz 11 in der Welt, das

Preis-Leistungs-Verhältnis, die Programmgestaltung, die Vorbereitung und die

erreichten Ziele rangieren alle auf Platz 19 in der Welt. Der Bereich

Lehrmethoden und -materialien liegt weltweit auf Platz 20. Unter den

Teilindikatoren des offenen Programms für die Weiterbildung von Führungskräften

rangiert die Nachbereitung auf Platz 13 in der Welt, die Vorbereitung auf den

Unterricht auf Platz 16 in der Welt und die Lehrmethoden und -materialien auf

Platz 21 in der Welt.