Univar Solutions und ANGUS erweitern ihre Vertriebsvereinbarung in Europa auf die Märkte für häusliche Pflege und industrielle Reinigung

ROTTERDAM, Niederlande, 27. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Europe, Univar B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), einem weltweit führenden Distributor von Grund- und Spezialchemikalien und -inhaltsstoffen sowie Anbieter von Mehrwertdiensten, gab heute die Ausweitung seiner Vertriebsvereinbarung mit ANGUS Chemical Company („ANGUS"), einem weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien für die Bereiche Biowissenschaften, Haushalts- und Körperpflege sowie Industrie, auf den gesamteuropäischen Markt für Haushalts- und Industriereinigung (HIC) bekannt. Diese Vereinbarung wird es Univar Solutions ermöglichen, seinen Kunden neben umfassender technischer Innovation und Beschaffungsunterstützung auch einen erweiterten Zugang zu Spezialreinigungsmitteln zu bieten.

Erweitert das Portfolio von Univar Solutions an Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen für die Formulierung von Reinigungsprodukten

Kunden von Univar Solutions in ganz Europa haben jetzt Zugang zu den Spezialadditiven von ANGUS, wie AMP (Aminomethylpropanol) und TRIS AMINO Crystals (Tromethamin), die die Leistung, das Sicherheitsprofil und die Stabilität von Reinigungsprodukten selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen verbessern sollen. Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung wird Univar Solutions auch ULTRA PC-Qualitäten von ANGUS-Aminoalkoholen für Kunden aus den Bereichen Haushalts- und Industriereinigung anbieten, die einen niedrigen Gehalt an sekundären Aminen wünschen.

„Bei Univar Solutions unterstützen wir Hersteller von Haushalts- und Industriereinigern rund um den Globus durch ein Hub-and-Spoke-Modell von Solution Centern, die Prototypen, Trendkits, Leistungs- und Rohstoffbewertungen und -formulierungen sowie technische Unterstützung anbieten", sagte Aaron Lee, Globaler Vizepräsident für Haushalts- und Industriereinigung bei Univar Solutions. „Mit einem umfangreichen Portfolio an Materialien von einigen der weltweit führenden Lieferanten von Spezial- und Kernprodukten kann Univar Solutions dabei helfen, leistungsfähigere und nachhaltige Lösungen für Waschmittel, Glasreiniger und andere einzigartige Anwendungen zu entwickeln; diese Vereinbarung wird die Lieferketten und die Produktentwicklung in ganz Europa weiter unterstützen."