TAAT beginnt mit der integrierten Verbraucherforschung auf Filialebene in seinen drei eigenen Tabakgeschäften in Ohio

Im Rahmen der Übernahme von ADCO, einem großen Tabakvertreiber aus Ohio, besitzt TAAT jetzt drei Tabakläden im Norden von Zentral-Ohio, über die das Unternehmen eine fortlaufende Verbraucherforschung durchzuführen plant, um seine Handelstaktiken in Geschäften mit TAAT-Produkten zu optimieren. Diese Forschungsinitiativen können auch an andere Geschäfte im Vertriebsnetz von ADCO im Bundesstaat Ohio sowie an andere Geschäfte im landesweiten Portfolio von TAAT mit über 2.700 US-amerikanischen Einzelhändlern seiner Produkte angepasst werden.

Las Vegas und Vancouver, 27. Mai 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine kontinuierliche Verbraucherforschung unter Beteiligung erwachsener Raucher in die drei Tabakläden von ADCO Distributors, Inc. („ADCO“), einem großen Tabakvertreiber in Ohio, der, wie in einer Pressemitteilung vom 20. Mai 2022 angekündigt, von TAAT übernommen wurde, integrieren wird. Die drei Geschäfte im Zentrum von Nord-Ohio führen neben allen drei TAAT-Sorten ein Standardsortiment an Tabakprodukten, darunter beliebte Zigarettenmarken (z. B. Marlboro, Newport, Camel). Da TAAT nun die direkte Kontrolle über das Management dieser drei Geschäfte hat, plant das Unternehmen, Initiativen auf Filialebene zu starten, um Feedback von erwachsenen Rauchern in verschiedenen Situationen zu erfassen (z. B. indem TAAT zusätzlich zu dem nachgefragten traditionellen Tabakprodukt angeboten wird). TAAT ist der Ansicht, dass dieser Ansatz in der Verbraucherforschung viel aufschlussreicher und kostengünstiger sein könnte als die Einbindung eines Drittanbieters.

Obwohl das Unternehmen bereits früher Verbraucherforschung bei erwachsenen Rauchern in Auftrag gegeben hat, um deren Wahrnehmung sowohl des Konzepts als auch des tatsächlichen Produkts von TAAT zu bewerten (wie in einer Pressemitteilung vom 14. April 2021 beschrieben), wird der neuartige Ansatz der Durchführung passiver Studien im Laden aus erster Hand voraussichtlich eine Detailgenauigkeit bieten, die in den Kategorien Tabak oder Konsumgüter (Consumer Packaged Goods, CPG) beispiellos ist. Angesichts der routinemäßigen Art des Erwerbs von Tabakzigaretten durch erwachsene Raucher, die bereits eine bestimmte Markenpräferenz haben, gibt es relativ begrenzte Möglichkeiten, den tatsächlichen Transaktionsprozess zu beobachten oder Empfehlungen zu unterbreiten, um auch auf alternative Produkte wie TAAT zu verweisen. Das Unternehmen plant daher, die einzigartigen Forschungskapazitäten zu nutzen, die durch die eigenen Tabakgeschäfte zur Verfügung stehen, um seine Einzelhandelsstrategien in der Kategorie Tabak weiter zu optimieren.