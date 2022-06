JEFFERIES stuft CRH auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: CRH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54,80

Kursziel alt: 54,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,80 Euro belassen. Die Aktie des irischen Baustoffherstellers bleibe eine ihrer "Top Picks", schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies auf positive Rückschlüsse nach einem Gespräch ihrer US-Kollegen mit der Transportbauindustrie-Vereinigung American Road & Transportation Builders Association (ARTBA)./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 02:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 02:47 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.